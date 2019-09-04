وزير العمل يُكرم كشافة "إخاء" المشاركين في خدمة الحجاج

ثمن دورهم في التنمية المجتمعية المستدامة

كرم وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، أعضاء الوحدة الكشفية بالمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" المُشاركة في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج 1440هـ.



حضر التكريم نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبد الله بن سلمان الفهد.



وأكد الوزير أهمية مثل تلك المشاركة في تحقيق رؤية المؤسسة بتمكين الأيتام ودعم استقرارهم وجودة حياتهم، وإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في التنمية المجتمعية المستدامة، من خلال برامج تنموية مع الجهات ذات الاختصاص في بيئة محفزة تضمن الابتكار والتميز.



وأثنى نائب رئيس جمعية الكشافة على مشاركة الوحدة الكشفية بمعسكرات الخدمة العامة من خلال مساندة وزارة الصحة.



وأكد على أهمية مثل تلك المشاركات في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والحياتي للأيتام، والارتقاء بالجانب الاجتماعي لهم.



وجرى في ختام التكريم تبادل الهدايا التذكارية بين المؤسسة وجمعية الكشافة، والتقاط الصورة الجماعية التذكارية.



وكانت جمعية الكشافة وقّعت مع المؤسسة خلال شهر فبراير الماضي؛ اتفاقية شراكة تهدف إلى نشر الكشافة وتأهيل وتدريب القيادات والوحدات الكشفية في الفروع الإيوائية ودور الرعاية التابعة للمؤسسة، والمشاركة في المناسبات والبرامج الكشفية وفق الأسس السليمة المستمدّة من المبادئ الإسلامية والركائز الرئيسة في دعم الوحدة الوطنية.