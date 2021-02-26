"الأرصاد" تنبه لرياح وعوالق ترابية على نجران

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة وعوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمة، وخباش، وثار، وحبونا، وشرورة.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.