"ولو بعد حين".. القبض على ثالث أفراد عصابة سرقة المليوني ريال.. تفاصيل

كانوا قد استولوا على سيارة نقل الأموال في الرياض في واقعتيْن منفصلتيْن

نجحت الجهات الأمنية -بفضل الله- في القبض على الشريك الثالث في عصابة المواطنين الأربعة الذين قاموا بالسطو على سيارات نقل أموال في حادثتيْن منفصلتيْن وقعتا بالرياض قبل ثلاثة أشهر وأخرى قبل عام، وهربوا بما مجموعه مليونان ومئتا ألف ريال.

التفاصيل كما يرويه فيديو وزارة الداخلية كالتالي: في تاريخ 15 / 4 / 1441 هـ، كانت سيارة نقل الأموال تباشر عملها المعتاد صباحاً في أحد شوارع حي الشفا، وباغتتهم عصابة مسلحة في الساعة الحادية عشرة وقاموا بإطلاق النار واستولوا على 1.950 مليون ريال، وهربوا من الموقع بسيارة مسروقة إلى جهة غير معلومة.

وفور تلقي الجهات الأمنية البلاغ تمكّن الفريق المختص الذي تمّ تشكيله من جميع الفرق الأمنية في كشف المُلابسات خلال فترة وجيزة، وتم تحديد 4 مواطنين في دائرة الاشتباه؛ اثنان منهم غادرا خارج المملكة بعد ارتكاب الجريمة، وبعد التحريات تمّ القبض على متزعمي الجريمة، واسترداد أحد الهاربين، واتضح من خلال التحقيقات تورُّطهم في جريمة سطو أخرى بتاريخ 4 / 8 / 1440 في حي البديعة، واستيلاؤهم على مبلغ 250 ألف ريال، وأمس الثلاثاء، تمّ القبض على المتهم الثالث، ولا تزال إجراءات القبض على الرابع مستمرة.