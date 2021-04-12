تجسيداً للعلاقات المتميزة.. حفل بمناسبة إنجاز مشروع "سكن الرياض بالقيروان" بدعم من السعودية

تحت رعاية دولة رئيس الحكومة التونسية ومشاركة السفير السعودي بتونس

‬ تجسيداً للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية وبدعم وتمويل من حكومة مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله - أقيم حفل بمناسبة إنجاز مشروع "سكن الرياض بالقيروان" تحت رعاية دولة رئيس الحكومة التونسية الأستاذ/ هشام المشيشي ومشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور/ عبدالعزيز بن علي الصقر بتسليم ( 331 ) مسكناً اجتماعياً بولاية القيروان.

ويأتي هذا الدعم المتواصل امتداداً لما تقدمه المملكة العربية السعودية للأشقاء في الجمهورية التونسية منذ عام 1975م حيث بلغ ما قدمته المملكة من قروض وهبات ما يتجاوز ملياراً وسبعمائة مليون دولار، وبلغ عدد المشاريع التي اكتمل تنفيذها ( 21 مشروعاً ) وتحت التنفيذ ( 13 مشروعاً ) ومنها إنشاء " مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز الجامعي " في مدينة القيروان وترميم " مسجد عقبة بن نافع والمدينة القديمة " في القيروان وترميم " جامع الزيتونة والمنطقة المحيطة به " في مدينة تونس وصيانة " جامع الملك عبدالعزيز آل سعود " في مدينة تونس، وتتطلع سفارة المملكة العربية السعودية في تونس إلى استكمال ما هو تحت التنفيذ.