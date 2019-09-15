وزير التعليم يبحث مع نظيره المصري التعاون المشترك بين البلدين

تناولا أوضاع الطلبة السعوديين في مصر ومنح الطلبة المصريين بالمملكة

بحث وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية خالد عبدالغفار؛ مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال العلمي والبحثي.



وتناول اللقاء أوضاع الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات المصرية، والمنح الدراسية المخصصة للطلبة المصريين للدراسة في الجامعات السعودية، إلى جانب تبادل أعضاء هيئة التدريس، ومناقشة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين الطرفين، والجامعات السعودية والمصرية. كما تناول اللقاء مراحل العمل في مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بجنوب سيناء، ومجالات التعاون بين جامعة الملك سلمان والجامعات السعودية.



حضر الاستقبال من الجانب المصري: المستشار بسفارة جمهورية مصر العربية في المملكة أشرف العزازي، ونائب القنصل العام المصري في جدة تامر شاهين، كما حضرها من الجانب السعودي: نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار حاتم المرزوقي، ومدير جامعة الملك عبدالعزيز عبدالرحمن اليوبي، ووكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي صالح القسومي، ووكيل الوزارة للتعليم الجامعي عبدالرحمن الخريف.