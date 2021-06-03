ارتفاع النفط إلى 71.35 دولاراً للبرميل مدعومة بخطة "أوبك+"

عقود خام برنت القياسي العالمي أنهت التداول مرتفعةً 1.6%

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، مدعومةً بقرار مجموعة "أوبك+" التقيد بخطتها للعودة التدريجية للإمدادات.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعةً 1.1 دولار، أو 1.6 في المئة، لتسجل عند التسوية 71.35 دولاراً للبرميل.



وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولاراً، أو 1.6 في المئة، لتبلغ عند التسوية 68.83 دولاراً للبرميل.

