2914 خريجاً وخريجة للعام الجامعي الحالي في 56 برنامجاً بجامعة نجران

الدفعة الـ13 من مختلف كليات الجامعة ومراحلها الجامعية

أعلنت جامعة نجران عن تخرج 2914 خريجاً وخريجة للعام الجامعي 1441هـ من مختلف كليات الجامعة ومراحلها الجامعية، حيث شملت 56 برنامجاً في الماجستير والبكالوريوس، والدبلوم العالي، والمتوسط وكذلك القصير.

ويأتي تخريج الدفعة الـ 13 من طلاب وطالبات الجامعة في الظروف الاستثنائية، لتؤكد الجامعة نجاح إجراءاتها التعليمية التي اتخذتها في ظل تلك الظروف وتغلبها على جميع المعوقات.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أنه رغم الظروف الطارئة التي حلت في منتصف الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، إلا أننا في جامعة نجران بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة استطعنا مواجهتها نظير الخطط الممنهجة والمدروسة التي أعدتها الجامعة بجميع منسوبيها، واستطاعت الجامعة تفعيل منظومتها التعليمية الإلكترونية التي حققت التطلعات وأكدت قوة الإجراءات التي تسير عليها الجامعة وتنتهجها.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لجميع طلاب وطالبات الجامعة على نجاحهم وتجاوزهم الظروف الاستثنائية، مباركاً للخريجين والخريجات نهاية هذه المرحلة الدراسية وانطلاقهم نحو المستقبل المشرق الذي ينتظرهم في ظل الظروف التي هيأتها القيادة الرشيدة.

من جهته بين وكيل الجامعة عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير بن حسن العمري أن الجامعة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل وبتوجيهات من رئيس الجامعة سخرت جميع إمكاناتها لخدمة أبنائها الطلاب والطالبات، وتذليل كل المعوقات والصعوبات، ومواكبة التقنيات الحديثة.

وأكد "العمري" أن العمادة واستمراراً لما تقدمه من خدمات تواصل للعام الثاني تقديم خدمة "وثيقتك إلى باب بيتك" التي تتيح للخريجين والخريجات وصول وثائق تخرجهم إلى منازلهم مجاناً من خلال العنوان الوطني، وذلك بالشراكة مع البريد السعودي، بحيث تصلهم إلى مواقعهم سواءً داخل المنطقة أو خارجها.

وتأتي هذه الخدمة ضمن العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بدءاً من تقديم الطالب طلب القبول في الجامعة، ثم مروراً بجميع العمليات الأكاديمية والإدارية ووصولاً لمرحلة التخرج، بل حتى بعد تخرجه يستطيع الحصول على جميع الأوراق التي يحتاجها الخريج من أي مكان في العالم دون الحاجة إلى مراجعة الجامعة، لينجز جميع العمليات بيسر وسهولة مما يضمن الدقة، والسرعة في الإنجاز، والعدالة.