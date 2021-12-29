"آل عقران" يحصل على الدكتوراه من جامعة أم القرى

حصل الباحث سعيد بن حسن آل عقران على شهادة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، من قسم الإدارة التربوية والتخطيط بجامعة أم القرى، عن رسالته "الاستراتيجية المقترحة لتطوير رأس المال البشري في الجامعات السعودية لتحقيق الاستقلالية الذاتية في ضوء رؤية 2030".

وأوصت لجنة المناقشة بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات ومراكز البحث العلمي.

"سبق" تتقدم بخالص التهاني والتبريكات للدكتور "آل عقران" وأسرته الكريمة.