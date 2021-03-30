1633 جولة رقابية على الجوامع والمساجد في عسير

للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بين المصلين

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، 1633 جولة رقابية على جوامع ومساجد المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بين المصلين، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكّد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير خلال الجولات على الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، والتقيد بعمليات الفرز البصري عند الدخول لمقار العمل بفرع الوزارة والمكاتب التابعة، إلى جانب تنظيم دخول المراجعين.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442 12:05 PM

للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بين المصلين

1633 جولة رقابية على الجوامع والمساجد في عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

عسير

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نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، 1633 جولة رقابية على جوامع ومساجد المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بين المصلين، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكّد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير خلال الجولات على الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، والتقيد بعمليات الفرز البصري عند الدخول لمقار العمل بفرع الوزارة والمكاتب التابعة، إلى جانب تنظيم دخول المراجعين.

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وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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