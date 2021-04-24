"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد والسيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الحادية عشرة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.