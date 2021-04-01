"سار" تخصص حسابًا عبر تويتر لخدمة حجوزات قطارات الشرق والشمال

خصصت الخطوط الحديدية السعودية "سار" الحساب Saudi_Railways@ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لخدمة العملاء المتعلقة بحجوزات قطار الشرق، وقطار الشمال.
وفي هذا السياق قالت "الخطوط الحديدية": "مسافرينا الأعزاء، ابتداءً من اليوم سيتم تخصيص هذا الحساب ليصبح الحساب الرسمي الخاص بخدمة عملاء @SARSaudiRailway ؛ حيث نستقبل من خلاله جميع استفساراتكم وملاحظاتكم المتعلقة بـ #قطار_الشرق و #قطار_الشمال".
تستقبل من خلاله جميع استفسارات العملاء وملاحظاتكم
خصصت الخطوط الحديدية السعودية "سار" الحساب Saudi_Railways@ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لخدمة العملاء المتعلقة بحجوزات قطار الشرق، وقطار الشمال.
وفي هذا السياق قالت "الخطوط الحديدية": "مسافرينا الأعزاء، ابتداءً من اليوم سيتم تخصيص هذا الحساب ليصبح الحساب الرسمي الخاص بخدمة عملاء @SARSaudiRailway ؛ حيث نستقبل من خلاله جميع استفساراتكم وملاحظاتكم المتعلقة بـ #قطار_الشرق و #قطار_الشمال".