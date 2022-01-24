تحضيرًا لمواجهة عمان .. الأخضر يواصل تدريباته في جدة

"هيثم عسيري" شارك في التدريبات الجماعية

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين ، تدريباته في معسكره الذي يُقام حاليًا في محافظة جدة، استعدادًا لمواجهة منتخب عمان يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها تمرين الاستحواذ قبل أن يجري المدير الفني "إيرڤي رينارد" مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

وشهدت تدريبات الأخضر مشاركة اللاعب "هيثم عسيري" في التدريبات الجماعية برفقة زملائه بعد استدعائه يوم أمس بديلاً عن اللاعب "عبد الرحمن غريب" الذي تم استبعاده بداعي الإصابة.

