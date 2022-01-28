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في رد على استفسار عما يجب على ساكني الفنادق حول الحرم فعله

هل تذاكر خدمة النقل عبر "اعتمرنا" و"توكلنا" إلزامية؟ "الحج" تجيب

أكدت وزارة الحج والعمرة، أن تذاكر خدمة النقل عبر تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا" اختيارية وليست إلزامية.

وقالت الوزارة في ردٍ على استفسار حول ما إذا كان يتطلب على ساكني الفنادق حول الحرم المكي الشريف الحصول على تذكرة مواقف عند أداء العمرة؛ لتجيب بقولها: "تذاكر النقل هي الخدمة اختيارية وليست إلزامية، ويمكنك التوجه للحرم مباشرة".