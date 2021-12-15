أمير حائل يتبرع بـ١٠٠ ألف ريال للمعاقين

تبرع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، بمبلغ (100) ألف ريال دعماً لأنشطة مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة بحائل .

وجاء تبرع أمير حائل بعد رعايته الاحتفال بـ #اليوم_العالمي_لذوي_الإعاقة لعام2021، وبعد توقيعه اتفاقيات "شركاء في الأجر" بين المركز ومياه آبار حائل ومجموعة الأهلي الطبية ومجموعة الروشن.

كما شارك أمير حائل العرضة مع أحد نزلاء المركز وسط تصفيق الحضور.