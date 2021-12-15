أمير حائل يتبرع بـ١٠٠ ألف ريال للمعاقين

تبرع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، بمبلغ (100) ألف ريال دعماً لأنشطة مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة بحائل .
وجاء تبرع أمير حائل بعد رعايته الاحتفال بـ #اليوم_العالمي_لذوي_الإعاقة لعام2021، وبعد توقيعه اتفاقيات "شركاء في الأجر" بين المركز ومياه آبار حائل ومجموعة الأهلي الطبية ومجموعة الروشن.
كما شارك أمير حائل العرضة مع أحد نزلاء المركز وسط تصفيق الحضور.
تبرع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، بمبلغ (100) ألف ريال دعماً لأنشطة مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة بحائل .
وجاء تبرع أمير حائل بعد رعايته الاحتفال بـ #اليوم_العالمي_لذوي_الإعاقة لعام2021، وبعد توقيعه اتفاقيات "شركاء في الأجر" بين المركز ومياه آبار حائل ومجموعة الأهلي الطبية ومجموعة الروشن.
كما شارك أمير حائل العرضة مع أحد نزلاء المركز وسط تصفيق الحضور.