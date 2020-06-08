"أرامكو": انتهاء فترة استحقاق "السهم المجاني".. والنقل للمحافظ خلال 75 يومًا

لن تترتب الحقوق المتصلة بمنحها للمستثمر الفرد المستحق إلا من تاريخ نقلها

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم، أن فترة استحقاق الأسهم المجانية (180 يومًا) المشار إليها في القسم 18-1-6 من نشرة إصدار الطرح الأولى الصادرة عن الشركة بتاريخ 12/ 3/ 1441 الموافق 9/ 11/ 2019، قد انتهت بنهاية تداول يوم الأحد 15 شوال 1441 الموافق 7 يونيو 2020.

وكما ورد في النشرة؛ فإن كل مكتتب سعودي مؤهل احتفظ بأسهم الطرح بصورة مستمرة وغير منقطعة حتى نهاية تداول يوم الأحد 15 شوال 1441 الموافق 7 يونيو 2020 (نهاية فترة استحقاق الأسهم المجانية)، سوف يحصل على سهم مجاني 1 إضافي مقابل كل 10 أسهم، تم تخصيصها من أسهم الطرح؛ على ألا يزيد عدد هذه الأسهم المجانية عن 100 سهم مجاني كحد أقصى؛ حيث سيتم منح، وتخصيص هذه الأسهم المجانية من خلال الأسهم التي تملكها الحكومة (المساهم البائع) في الشركة.

وسيتم نقل الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين الأفراد المستحقين في أقرب وقت ممكن، (كما تحدده الحكومة) خلال مدة أقصاها 75 يومًا تقويميًّا من نهاية فترة استحقاق الأسهم المجانية، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن تاريخ نقل هذه الأسهم عند تحديده من قِبَل المساهم البائع على موقع تداول في حينه، ولن يترتب على منح الأسهم المجانية انتقالُ الحقوق المتصلة بها إلى المستثمر الفرد المستحق؛ إلا من تاريخ نقلها إلى محفظته الاستثمارية.