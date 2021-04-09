"الصحة": تسجيل 904 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 540 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 8 أبريل 2021، تسجيل 904 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 396758 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 540 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 382198 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6737 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7823 والحالات الحرجة 898 حالة.