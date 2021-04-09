"الصحة": تسجيل 904 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 540 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 8 أبريل 2021، تسجيل 904 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 396758 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 540 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 382198 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6737 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7823 والحالات الحرجة 898 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442 03:38 PM

"الصحة": تسجيل 904 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 540 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 8 أبريل 2021، تسجيل 904 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 396758 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 540 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 382198 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6737 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7823 والحالات الحرجة 898 حالة.

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