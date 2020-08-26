مكة.. 145 جولة رقابية تغلق 15 منشأة غذائية وتجارية مخالفة

مصادرة 150 كيلو جرامًا من الخضروات والفواكه وجرى التعامل معها حسب المتبع

نفّذت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- 145 جولة رقابية على المنشآت التجارية والغذائية خلال يوم أمس الثلاثاء، في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أوضح أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 15 منشأة تجارية وغذائية، وإشعار 34 منشأة مخالفة ضمن نطاق البلدية؛ مشيرًا إلى مصادرة 150 كيلو جرامًا من الخضروات والفواكه، وجرى التعامل معها حسب المتبع.

وقامت الفِرَق الرقابية بتكثيف الحملات الميدانية لمكافحة ظاهرة الغسيل العشوائي للسيارات، في المواقع التي يتواجد فيها المخالفون، ومصادرة وإتلاف الأدوات والبراميل المستخدمة.

وشدد "الشنبري" على مواصلة الجهود واستمرار الجولات الرقابية على جميع المنشآت؛ لافتًا إلى أن هذه الجولات التي تنفذها البلدية تأتي من منطلق الحرص على الصحة العامة؛ مهيبًا بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز الاتصال الموحد 940.