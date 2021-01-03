هل يسمح للسعوديين بالسفر خارج المملكة؟ "الخطوط" توضّح وتبيّن الاستثناء

تحدثت عن إعلان لاحق لرفع قيود المغادرة والعودة من قِبل الجهات المختصّة

أوضحت الخطوط السعودية، أن سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة لا يزال معلقاً باستثناء مَن لديه موافقة من الجهات المختصّة.

وقالت "الخطوط"، عبر حسابها الرسمي، إنه "فيما يخصُّ سفر المواطنين خارج المملكة، سيتم الإعلان لاحقاً عن رفع القيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها من قِبل الجهات المختصّة".