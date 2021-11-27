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بين سيارتين إحداهما كانت تقل لاجئين من أفغانستان

مقتل وإصابة 23 شخصًا في حادث مروع بإيران

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بوقوع حادث سير مروع بين سيارتين، إحداهما كانت تقل لاجئين غير شرعيين من أفغانستان، تسبب في مقتل 5 أشخاص، وإصابة 18 آخرين.



وقالت فاطمة نوروزيان، المتحدثة باسم جامعة هرمزجان للعلوم الطبية: إن "الحادث بين شاحنة صغيرة تقل مواطنين أفغانًا وسيارة بيجو تسبب في مقتل خمسة من ركاب السيارة في مكان الحادث"، لافتة إلى أنه "تم إرسال أكثر من 10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث بسبب فداحته".



وبحسب روسيا اليوم: وقعت عشرات الحوادث منذ بداية الأزمة في أفغانستان؛ حيث أصبحت الآليات تحمل العشرات من اللاجئين غير الشرعيين في ظروف غير آمنة.