السعودية تقتنص صدارة تصنيف الاتحاد الآسيوي لمسابقات الأندية لـ2021

كوريا الجنوبية جاءت في المركز الثاني ثم اليابان بالترتيب الثالث

تمكنت المملكة العربية السعودية من تصدّر تصنيف الاتحاد الآسيوي لمسابقات الأندية لعام 2021 الصادر اليوم، وذلك لأول مرة منذ انطلاق التصنيف عام 2014.

وحصلت السعودية على المركز الأول، وجاءت في المركز الثاني كوريا الجنوبية، ثم اليابان في المركز الثالث.

وكانت السعودية قد حصلت على المركز الثاني في عاميْ 2014، 2015، ثم حققت المركز الثالث في عام 2016، والرابع في 2017، ونالت المركز السابع في 2018، والرابع في 2020، والثالث في 2020.

ويصدر تصنيف الاتحاد الآسيوي لبطولات الأندية للدول الأعضاء نهاية كل عام، ويعتمد على نتائج الفرق في البطولات الآسيوية لآخر أربع سنوات، ويتم الاعتماد عليه لتوزيع مقاعد الدول في البطولات الآسيوية.