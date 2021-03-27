بالفيديو.. 3 وفيات و22 جريحًا بسبب انهيار عقار في جسر السويس بالقاهرة صباح اليوم

أفادت مصادر طبية مصرية بأن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم و22 جريحًا نقلوا إلى المستشفيات، في حادثة انهيار عقار سكني صباح اليوم السبت.

البناء السكني المنهار مؤلف من 10 طوابق بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب، وقامت 40 سيارة إسعاف بنقل المصابين إلى مستشفيين في المنطقة.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.