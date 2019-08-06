عامل نظافة بالحرم يستذكر 30 عامًا في خدمة ضيوف الرحمن

تذكر موقفًا تعرض له عندما طعنه "معتلّ نفسيًّا" بآلة حادّة

تحدث عامل نظافة عن مشاعر روحانية امتدّت لـ30 عامًا في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، كاشفًا عن بعض المواقف التي لا تزال عالقة بذهنه.

وقال المقيم الباكستاني جمسين خان، البالغ من العمر 65 عامًا: أعمل بنظافة المسجد الحرام منذ 30 عامًا؛ حيث أتنقّل من ساحات الحرم إلى داخله حتى الصفا والمروة، وهناك مشاعر روحانية كبيرة عندما تشاهد وترشد الحجاج والمعتمرين وتزداد المشاعر عندما تلاحظ أكفّ التضرُّع والدعاء عند مشاهد زوار الحرم الكعبة المشرفة لأول مرة.

وأضاف: هناك تطور ملحوظ كل عام في وسائل النظافة واستخدام أحدثها.

وتذكر موقفًا حدث له عندما فوجئ بمعتلّ نفسيًّا يطعنه بآلة حادة أثناء عمله.

