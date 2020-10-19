مُنقذة حياة مُسافر على طائرة.. "أميرة البلوي" عضوًا بمجلس الشورى لمدة 4 سنوات

عبّرت عن سعادتها بالثقة الملكية مؤكدة أنها سوف تكون حافزًا لبذلها المزيد من الجهد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بتكوين مجلس الشورى برئاسة الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ وتعيين 150 عضوًا في مجلس الشورى لمدة 4 سنوات.

ومن بين الأعضاء الذين صدر الأمر الملكي، بتعيينهم أعضاء بمجلس الشورى لمدة سنوات، الدكتورة أميرة بنت أحمد بن سالم البلوي.

والدكتورة أميرة البلوي، هي مديرة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة تبوك واستشارية طب الأسرة، وتم تكليفها من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، كمساعد للمدير العام للصحة العامة لتصبح بذلك أول مساعدة في صحة تبوك.

من جانب آخر عبّرت "البلوي" عبر "سبق"، عن سعادتها بهذه الثقة الملكية، مؤكدة أنها سوف تكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

يُذكر أن "البلوي"، هي صاحبة الموقف الإنساني النبيل إذ أنقذت حياة مسافر على متن رحلة جوية وهي القصة التي نشرتها "سبق" في عام 2017 م وتفاعل معها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وشكرها بمكالمة هاتفية.





ونظمت لها صحة تبوك حفل تكريم حيث كرمها مدير صحة المنطقة الدكتور غرم الغامدي لما قدمته من عمل إنساني، كما كرمها الوزير الربيعة في تميزها بإدارة التدريب والدراسات العليا.