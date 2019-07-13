أمانة مكة تبدأ في تنفيذ ممشى شارع "زينب الهلالية" بالشوقية

"سبق" كشفت تفاصيل مراحل تطويره.. طوله 1100م وعرضه 50م

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة البدء في تنفيذ مشروع ممشى أم المؤمنين السيدة زينب الهلالية.

وتبلغ مساحة الممشى 1100 متر طولي وعرض 50 متراً كمرحلة أولى ويمتد من شارع محمد صالح جمال مروراً بشارع محمد بن جبير حتى شارع عبد الله بن عباس كمرحلة أولى في حي الشوقية بمكة المكرمة.

وأهابت أمانة العاصمة المقدسة بجميع سكان الحي التعاون معها في عدم إيقاف مركباتهم ضمن حرم المشروع أو داخله لأن ذلك يعيق حركة المعدات وأعمال المشروع.

وكانت "سبق" كشفت تفاصيل مراحل تطوير شارع أم المؤمنين زينب الهلالية في حي الشوقية بمكة المكرمة إلى محاكاة سيرة أم المؤمنين، والاستفادة منه لممارسة الرياضة وملاعب لكرة القدم والطائرة، إلى جانب احتوائه على مجسمات تمثل سيرة أمهات المؤمنين.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة في خبر نشرته "سبق" منتصف شهر شوال الماضي، أن سبب التأخر في تنفيذ المشروع يعود إلى طبيعة المنطقة، وقالت: بخصوص استفساركم عن مشروع شارع أم المؤمنين زينب الهلالية بحي الشوقية؛ نفيدكم بأن المشروع في تصميمه عبارة عن مراحل تحاكي سيرة أم المؤمنين ويحتوي المشروع على مناطق مخصصة لممارسة الرياضة وملاعب لكرة القدم والطائرة؛ والمستفيد منها فئة الشباب".

وعن سبب التأخر في تنفيذ المشروع أضافت بأن طبيعة المنطقة أثرت في تأخير تنفيذ المشروع"، مؤكدة أن مدة المشروع سنتان. مبيناً أن التصميم حاصل على إحدى جوائز معرض سيتي سكيب ٢٠١٦ " جائزة فئة المشروعات المستقبلية للمشاريع المجتمعية والثقافية".

وعن عناصر المشروع لجميع مراحله؛ أوضحت الأمانة أن المشروع يحتوي على ممشى ترفيهي، وساحة أمهات المؤمنين، ونوافير تفاعلية، وعناصر مائية أخرى، وملاعب رياضية، ومضمار لرياضة المشي، وتراسات علوية كجلسات للعوائل، وجلسات عائلية، ومناطق ألعاب أطفال، ومناطق لألعاب الرياضات الأخرى، ومسرح مكشوف، ومجسمات تمثل سيرة أمهات المؤمنين، ومصلى، ودورات مياه.