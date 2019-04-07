بالفيديو.. شاحنات تسير بسرعة عكس المسار على طريق "بيشة- سبت العلايا"

عدسة "سبق" ترصد استهتار قائدي الشاحنات

وثقت عدسة "سبق"، صباح اليوم، تهوّر سائقي شاحنات كبيرة يقودونها بسرعة على طريق "بيشة- سبت العلايا"، عكس مسار السير، معرّضين حياتهم والآخرين للخطر.

وأوضح مقطع "فيديو" رصدته "سبق" استهتار وعدم مبالاة سائقي الشاحنات الكبيرة بسلامة مرتادي الطريق غير المزدوج.

ويشهد طريق "بيشة- سبت العلايا" زحامًا بين مرتاديه، ويستفيد الأهالي من خدمات مطار بيشة، إلى جانب مراجعات المستشفيات والداوئر الحكومية الأخرى.