بالفيديو.. شاحنات تسير بسرعة عكس المسار على طريق "بيشة- سبت العلايا"

عدسة "سبق" ترصد استهتار قائدي الشاحنات

وثقت عدسة "سبق"، صباح اليوم، تهوّر سائقي شاحنات كبيرة يقودونها بسرعة على طريق "بيشة- سبت العلايا"، عكس مسار السير، معرّضين حياتهم والآخرين للخطر.

وأوضح مقطع "فيديو" رصدته "سبق" استهتار وعدم مبالاة سائقي الشاحنات الكبيرة بسلامة مرتادي الطريق غير المزدوج.

ويشهد طريق "بيشة- سبت العلايا" زحامًا بين مرتاديه، ويستفيد الأهالي من خدمات مطار بيشة، إلى جانب مراجعات المستشفيات والداوئر الحكومية الأخرى.

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07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440 06:13 PM

عدسة "سبق" ترصد استهتار قائدي الشاحنات

بالفيديو.. شاحنات تسير بسرعة عكس المسار على طريق "بيشة- سبت العلايا"

سويد الحارثي

بيشة

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وثقت عدسة "سبق"، صباح اليوم، تهوّر سائقي شاحنات كبيرة يقودونها بسرعة على طريق "بيشة- سبت العلايا"، عكس مسار السير، معرّضين حياتهم والآخرين للخطر.

وأوضح مقطع "فيديو" رصدته "سبق" استهتار وعدم مبالاة سائقي الشاحنات الكبيرة بسلامة مرتادي الطريق غير المزدوج.

ويشهد طريق "بيشة- سبت العلايا" زحامًا بين مرتاديه، ويستفيد الأهالي من خدمات مطار بيشة، إلى جانب مراجعات المستشفيات والداوئر الحكومية الأخرى.

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