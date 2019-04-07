بالفيديو.. شاحنات تسير بسرعة عكس المسار على طريق "بيشة- سبت العلايا"

وثقت عدسة "سبق"، صباح اليوم، تهوّر سائقي شاحنات كبيرة يقودونها بسرعة على طريق "بيشة- سبت العلايا"، عكس مسار السير، معرّضين حياتهم والآخرين للخطر.
وأوضح مقطع "فيديو" رصدته "سبق" استهتار وعدم مبالاة سائقي الشاحنات الكبيرة بسلامة مرتادي الطريق غير المزدوج.
ويشهد طريق "بيشة- سبت العلايا" زحامًا بين مرتاديه، ويستفيد الأهالي من خدمات مطار بيشة، إلى جانب مراجعات المستشفيات والداوئر الحكومية الأخرى.
عدسة "سبق" ترصد استهتار قائدي الشاحنات
وثقت عدسة "سبق"، صباح اليوم، تهوّر سائقي شاحنات كبيرة يقودونها بسرعة على طريق "بيشة- سبت العلايا"، عكس مسار السير، معرّضين حياتهم والآخرين للخطر.
وأوضح مقطع "فيديو" رصدته "سبق" استهتار وعدم مبالاة سائقي الشاحنات الكبيرة بسلامة مرتادي الطريق غير المزدوج.
ويشهد طريق "بيشة- سبت العلايا" زحامًا بين مرتاديه، ويستفيد الأهالي من خدمات مطار بيشة، إلى جانب مراجعات المستشفيات والداوئر الحكومية الأخرى.