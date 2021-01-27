"الشمراني" إلى الثانية عشرة بوزارة الزراعة

صدر قرار بترقية مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس محمد بن حسين الشمراني، إلى المرتبة الثانية عشرة.

وعبَّر "الشمراني" عن اعتزازه بالترقية التي ستكون حافزًا له لتقديم المزيد من العطاء في خدمة دينه ومليكه ووطنه.