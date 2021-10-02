ضَبْط شخصَيْن ترجَّلا من مركبة وتركاها تسير في أحد الطرق بالقصيم

تمت إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقرَّرة نظامًا

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه ترجُّل شخصَيْن من مركبة، وتركها تسير في أحد الطرق العامة مُعرِّضَيْن حياتهما والآخرين للخطر، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة الرس من تحديد هويتَيْهما، وضبطهما، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر.



وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.