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قال: الرياح المتوقعة الجمعة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء مكة وجازان والرياض

طقس نهاية الأسبوع بتوقيع الحصيني.. انخفاض للحرارة وأمطار على هذه المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، انخفاضًا طفيفًا -بإذن الله- في الحرارة من 2 إلى 4 درجات مئوية على معظم المناطق عما كانت عليه الأيام الماضية حتى يوم السبت.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من اليوم الخميس 8/ 1/ 1443هـ ورياح من متوسطة لقوية على أجزاء من مكة والمدينة والساحل الغربي من ظبا لجازان.

وتابع: متوقع اليوم الخميس -بإذن الله- أمطار من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من: (الباحة، وعسير، وجازان، ونجران، واليمن، وسلطنة عمان، والإمارات).

وأردف الحصيني: الرياح المتوقعة (الجمعة) -إلا أن يصرفها الله- من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق: (مكة، وجازان، والمدينة وشمالها، والشرقية، والرياض).