شاهد.. هطول أمطار غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف

سالت على إثرها الكثير من الأودية.. والفرصة لا زالت مهيأة لاستمرارها

عدسة :ماجد عسيري: شهدت محافظة الطائف، اليوم الأحد، هطول أمطار تراوحت شدتها بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة.

وتفصيلًا: تركزت الأمطار الغزيرة شمال وغرب المحافظة، وسالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيّأة بمشيئة الله - لتجدد هطول الأمطار.

محافظة الطائف أمطار

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09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442 08:47 PM

سالت على إثرها الكثير من الأودية.. والفرصة لا زالت مهيأة لاستمرارها

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف

سعود الدعجاني

الطائف

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عدسة :ماجد عسيري: شهدت محافظة الطائف، اليوم الأحد، هطول أمطار تراوحت شدتها بين متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة.

وتفصيلًا: تركزت الأمطار الغزيرة شمال وغرب المحافظة، وسالت على إثرها الكثير من الأودية المعروفة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيّأة بمشيئة الله - لتجدد هطول الأمطار.

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