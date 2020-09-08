الملحق الثقافي السعودي بالصين يحصل على درجة بروفيسور في تدريس الإنجليزية

تلقى التهنئة منسوبو الملحقية الثقافية وكافة الطلبة المبتعثين

حصل الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية الصين الشعبية الدكتور فهد بن ماجد الشريف على درجة أستاذ " بروفيسور " بتخصص طرق تدريس اللغة الإنجليزية.

من جانبهم تقدم منسوبو الملحقية الثقافية وكافة الطلبة المبتعثين في جمهورية الصين الشعبية بالتهنئة الشريف بمناسبة ترقيته إلى درجة أستاذ "بروفيسور" متمنين له مزيداً من التقدم والنجاح.

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08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 09:45 PM

تلقى التهنئة منسوبو الملحقية الثقافية وكافة الطلبة المبتعثين

الملحق الثقافي السعودي بالصين يحصل على درجة بروفيسور في تدريس الإنجليزية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حصل الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية الصين الشعبية الدكتور فهد بن ماجد الشريف على درجة أستاذ " بروفيسور " بتخصص طرق تدريس اللغة الإنجليزية.

من جانبهم تقدم منسوبو الملحقية الثقافية وكافة الطلبة المبتعثين في جمهورية الصين الشعبية بالتهنئة الشريف بمناسبة ترقيته إلى درجة أستاذ "بروفيسور" متمنين له مزيداً من التقدم والنجاح.

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