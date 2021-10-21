أمن الأفلاج يضبط عربياً حاول تهريب مخالف من أبناء جلدته

تحرير محضر بالواقعة وتسليمهما للجهات ذات الاختصاص

تمكّن رجال الأمن بمركز الضبط الأمني في الأفلاج من الإطاحة بمقيم عربي حاول تهريب مخالفة لنظام الإقامة من أبناء جلدته.

وكان رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني "نقطة التفتيش"، قد استوقفت مركبة، مساء أمس، يقودها مقيم عربي، برفقته شخص آخر، وبعد تدقيق إثباتات هوية الإقامة؛ تبين أن قائد المركبة مقيم نظاماً ومرافقه من مخالفي نظام الإقامة والعمل.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتسليمهما للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.