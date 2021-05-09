انفجار في ناقلة نفط "فارغة" على ساحل مدينة بانياس السورية

وقع انفجار في ناقلة نفط "فارغة" على ساحل مدينة بانياس السورية، وأكدت مصادر أن الناقلة هي ذاتها التي شهدت حريقاً منذ نحو أسبوعين، طبقاً لـ"RT".
ولم تحدد أسباب الانفجار بعد، وأكدت المصادر أنه لم يؤد إلى أية إصابات بشرية، وأن الانفجار وقع أثناء عمليات إصلاح الناقلة.

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09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442 03:42 PM

انفجار في ناقلة نفط "فارغة" على ساحل مدينة بانياس السورية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وقع انفجار في ناقلة نفط "فارغة" على ساحل مدينة بانياس السورية، وأكدت مصادر أن الناقلة هي ذاتها التي شهدت حريقاً منذ نحو أسبوعين، طبقاً لـ"RT".
ولم تحدد أسباب الانفجار بعد، وأكدت المصادر أنه لم يؤد إلى أية إصابات بشرية، وأن الانفجار وقع أثناء عمليات إصلاح الناقلة.

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