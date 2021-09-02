خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده يعزيان أسرة "السويلم" في وفاة والدهم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - برقية عزاء ومواساة إلى أسرة السويلم في وفاة والدهم سالم بن محمد بن سعود السويلم - رحمه الله -، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة، عبر فيها عن تعازيه ومواساته، داعياً الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.

وعبّر أبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تعزيتهما ومواساتهما في فقيدهم سالم بن محمد بن سعود السويلم، مؤكدين أن هذا ليس مستغرباً على قيادتنا الرشيدة فهم دائماً مشاركين أبنائهم بالأفراح والأحزان، منوهين إلى أن لهذه المواساة عظيم الأثر في التخفيف من مصابهم.

كما قدمت أسرة السويلم الشكر لأصحاب السمو الملكي الأمراء والفضيلة العلماء والمشايخ وأصحاب المعالي والسعادة وكل من قدموا التعازي في وفاة والدهم.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.