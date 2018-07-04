"ابن عليبي" يحتفل بزواج نجله "محمد"

احتفل شيخ قبيلة الهجاهجة، الشيخ منصور بن علي بن عليبي، بزواج نجله محمد على كريمة الشيخ عايض بن ناصر الهجهاجي، بمحافظة العقيق.

جاء ذلك بحضور المحافظ، غلاب بن غالب أبو خشيم، وعدد من مشايخ القبائل وأعيان المحافظة والقبيلة.

وأقيم بالمناسبة حفل خطابي والعرضة الشعبية.

"سبق" تبارك للشيخ منصور، زواج نجله، وتتمنى للعريس حياة سعيدة.