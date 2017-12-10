العابد: الإصابة سبب تراجع مستواي .. وسأجري عملية قريبًا

أرجع نواف العابد لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، غيابه عن مستواه خلال مباريات الفريق الثلاث الماضية إلى إصابته، وقال بعد التعادل مع الفتح:"هناك موضوع لا يعلم عنه أحد وهو أني ذهبت قبل مباراة ذهاب النهائي الآسيوي إلى باريس بسبب إصابة، وكان من المقرر أن أجري عملية جراحية ولكن رفضت حيث كنت أريد أن أساعد الفريق خصوصًا في ظل الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين حيث لعبت تحت تأثير إبرة، وهذا واجب علينا التضحية من أجل الفريق".



وأضاف: من المقرر أن أجري العملية وسأجلس مع الإدارة والمدرب ومتى ما تحدد ذلك فأنا جاهز.



وعن المباراة أمام الفتح قال:"استحوذنا على المباراة وقدمنا مستوى جيدًا ولكن لم نوفق في الهجمات التي سنحت لنا".

