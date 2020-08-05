إصابة الكاحل تضع "هازارد " على دكة البدلاء..في لقاء الريال والسيتي

لازالت الشكوك تحوم حول جاهزية البلجيكي إدين هازارد لاعب ريال مدريد للمشاركة مع فريقه أساسياً أمام مانشستر سيتي، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب استمرار معاناته من إصابة الكاحل.

وقالت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، الأربعاء، إن هازارد لم يظهر بشكل جيد في تدريبات الريال، لذلك فإنه قد يجلس على دكة البدلاء أمام مانشستر سيتي.



وتعرض البلجيكي لإصابة قوية في منطقة الكاحل، أبعدته عن معظم مباريات الموسم الجاري، حتى أنه لم يستعد لياقته الكاملة بعد العودة من التوقف الطويل.

