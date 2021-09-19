شرطة مكة تعلن الإطاحة بمُطلق النار على آخر بأحد أحياء جدة

ضبط السلاح المستخدم.. والمجني عليه حالته الصحية مستقرة

أعلنت شرطة مكة المكرّمة القبض على شخص اعتدى على آخر بإطلاق النار عليه متسبباً في إصابته في أحد أحياء جدة.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، اعتدى على مواطن آخر بإطلاق النار عليه في أحد الأحياء السكنية بمحافظة جدة، نتيجة خلافٍ سابقٍ بينهما؛ ما نتج عنه إصابته -حالته الصحية مستقرة- وجرى ضبط السلاح المستخدم، وإيقاف الجاني، واستكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 10:37 AM

ضبط السلاح المستخدم.. والمجني عليه حالته الصحية مستقرة

شرطة مكة تعلن الإطاحة بمُطلق النار على آخر بأحد أحياء جدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت شرطة مكة المكرّمة القبض على شخص اعتدى على آخر بإطلاق النار عليه متسبباً في إصابته في أحد أحياء جدة.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، اعتدى على مواطن آخر بإطلاق النار عليه في أحد الأحياء السكنية بمحافظة جدة، نتيجة خلافٍ سابقٍ بينهما؛ ما نتج عنه إصابته -حالته الصحية مستقرة- وجرى ضبط السلاح المستخدم، وإيقاف الجاني، واستكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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