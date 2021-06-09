تقليد مدير جوازات محايل عسير رتبة عقيد

قلد مدير جوازات منطقة عسير المكلف العقيد عبد الهادي بن مسعود العجمي، مدير جوازات محايل عسير علي بن محمد عسيري، رتبته الجديدة "عقيد".

وهنّأ "العجمي" "العسيري"، بالترقية، متمنيًا له التوفيق والسداد.

من جهته عبر العقيد "العجمي" عن عظيم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ومدير عام الجوازات، داعيًا الله أن تكون الترقية عونًا له ودافعًا لبذل المزيد من الجهد والعمل في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

"سبق" بدورها تهنئ وتبارك للعقيد "علي"، وتتمنى له حياة عملية موفقة.