الصحة: لا أمراض مؤثرة على الصحة العامة بالحج

الوزارة أكدت أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة

أعلنت وزارة الصحة اليوم أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تُسجل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ .

وقالت "الصحة": لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.

وزارة الصحة

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01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 05:23 PM

الوزارة أكدت أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة

الصحة: لا أمراض مؤثرة على الصحة العامة بالحج

وكالة الأنباء السعودية (واس)

منى

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أعلنت وزارة الصحة اليوم أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تُسجل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام 1441هـ .

وقالت "الصحة": لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.

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وزارة الصحة

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