توجيه لمقدمي خدمات الاتصالات والبريد وتطبيقات التوصيل بتعزيز الالتزام باحترازات ‎كورونا

قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد التميمي إنه حرصاً على سلامة العملاء والمستفيدين، وجهنا في هيئة الاتصالات كافة مقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي خدمات البريد وتطبيقات التوصيل بتعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، مؤكداً الاستمرار في تحفيز تفعيل الحلول الرقمية.
حرصاً على سلامة العملاء والمستفيدين والاستمرار في تحفيز تفعيل الحلول الرقمية
قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد التميمي إنه حرصاً على سلامة العملاء والمستفيدين، وجهنا في هيئة الاتصالات كافة مقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي خدمات البريد وتطبيقات التوصيل بتعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، مؤكداً الاستمرار في تحفيز تفعيل الحلول الرقمية.