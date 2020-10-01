ابتعدوا عن مجاري السيول.. "المدني" يحذّر من "هطولات محافظات بمكة"

تنبيه لـ"الأرصاد" شَمِلَ رياحًا سطحية وشبه انعدام رؤية ويستمر حتى 8 مساء

دعت مديرية الدفاع المدني بمكة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني على خلفية تنبيه "الأرصاد"، وحثت على الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت اليوم، من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات: (أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ8 مساءً.