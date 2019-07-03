تلوين أكبر لوحة لبرنامج "حسن الوفادة" بتعليم عسير

الجوني: المهرجان رسالة عن قيم الوطن والذوق العام

نظمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، اليوم، مهرجان "‫حسن الوفادة"، بممشى طريق الرياض، بمشاركة 300 طالب وطالبة.



وشهد محافظ ‫خميس مشيط خالد بن مشيط، ومدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، افتتاح المهرجان وتلوين أكبر شعار للمناسبة.



وقال "الجوني" خلال كلمة له: إن الفعالية ضمن مناشط الإدارة لتفعيل مبادرة حسن الوفادة التي أقرها أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، تحت شعار "مرحبا ألف في عسير"، لتقديم رسالة وطنية وأخلاقية في المحافظة عن قيم الوطن والذوق العام.



من جهة أخرى دشن مدير عام التعليم في المنطقة، برامج أندية الحي للبنات بخميس مشيط، ضمن برنامج "‫إجازتي 4" و"‫تعليمكم ترفيه 2"، في مركز الراشد مول بأبها.