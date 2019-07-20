فرنسا تبدي قلقها إزاء احتجاز إيران ناقلة بريطانية

أكّدت أنه يضر بجهود خفض التصعيد في المنطقة

أعربت فرنسا عن قلقها إزاء احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، في بيان، أن احتجاز قوات إيرانية سفينة بريطانية يضر بجهود خفض التصعيد في المنطقة, مؤكدةً تضامنها الكامل مع المملكة المتحدة.