فرنسا تبدي قلقها إزاء احتجاز إيران ناقلة بريطانية

أكّدت أنه يضر بجهود خفض التصعيد في المنطقة

أعربت فرنسا عن قلقها إزاء احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، في بيان، أن احتجاز قوات إيرانية سفينة بريطانية يضر بجهود خفض التصعيد في المنطقة, مؤكدةً تضامنها الكامل مع المملكة المتحدة.

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20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 01:28 PM

أكّدت أنه يضر بجهود خفض التصعيد في المنطقة

فرنسا تبدي قلقها إزاء احتجاز إيران ناقلة بريطانية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

باريس

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أعربت فرنسا عن قلقها إزاء احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، في بيان، أن احتجاز قوات إيرانية سفينة بريطانية يضر بجهود خفض التصعيد في المنطقة, مؤكدةً تضامنها الكامل مع المملكة المتحدة.

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