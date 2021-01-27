بعد رصد كورونا المتحور.. البحرين تحوّل الدراسة عن بُعد وتوقف خدمات المطاعم

يطبق القرار بدءاً من الأحد المقبل ويستمر 3 أسابيع

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، أن البحرين ستوقف الخدمات الداخلية في المطاعم، وستحوّل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة إلى التعلم عن بعد لمدة ثلاثة أسابيع، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبينت الوزارة أنها رصدت سلالة جديدة من الفيروس، دون ذكر نوعها، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن هذا القرار يسري بدءاً من الأحد المقبل.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442 03:13 PM

يطبق القرار بدءاً من الأحد المقبل ويستمر 3 أسابيع

بعد رصد كورونا المتحور.. البحرين تحوّل الدراسة عن بُعد وتوقف خدمات المطاعم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، أن البحرين ستوقف الخدمات الداخلية في المطاعم، وستحوّل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة إلى التعلم عن بعد لمدة ثلاثة أسابيع، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبينت الوزارة أنها رصدت سلالة جديدة من الفيروس، دون ذكر نوعها، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن هذا القرار يسري بدءاً من الأحد المقبل.

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البحرين فيروس كورونا الجديد

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