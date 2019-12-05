وزير الصحة يرعى مذكرة تفاهم بين "أثر" ومدينة الملك سعود الطبية

تتضمن التدريب والتأهيل وبناء القدرات وخلق فرص تطوعية

رعى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة توقيع جمعية التطوع الصحية "أثر"، ممثلة في رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد آل عبدالرحمن مذكرة تفاهم مع مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في المدير التنفيذي الدكتور أحمد بن شندل العنزي، وذلك في مجال التطوع الصحي.

وأوضح الدكتور خالد آل عبدالرحمن أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن التكامل بين القطاعات الصحية وامتدادًا لرسالة جمعية أثر في تمكين المتطوع الصحي من خلال التدريب والتأهيل وبناء القدرات وخلق فرص تطوعية نوعية ذات أثر على المجتمع، وأضاف أن جمعية التطوع الصحية "أثر" تعد أول جمعية صحية متخصصة في التطوع الصحي في المملكة، وتأتي رعاية معالي وزير الصحة انطلاقة لبرامجها المختلفة لخدمة المتطوع الصحي وتعزيز أثره على المجتمع .

بدوره أفاد مدير أكاديمية طب الأسرة بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد الصليهم أن توقيع هذه الشراكة تعتبر رافدًا أساسيًا لمنهج طب الأسرة ويعطي أفقًا وفرصة حقيقية للمتدربين في مجال التطوع الصحي، انطلاقًا من أهداف المدينة في خدمة المجتمع، وذلك بدعم من المدير التنفيذي سعادة الدكتور أحمد العنزي وبرعاية كريمة من معالي وزير الصحة .