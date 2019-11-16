غدًا.. انطلاق برنامج "تجويد الأداء" في اختبارات الرياضيات والعلوم بجدة

9 جلسات تهدف لتجويد نواتج التعلم في الاختبارات المحلية والإقليمية والدولية

يدشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، غدًا الأحد، برنامج تجويد الأداء في الاختبارات المحلية والإقليمية والدولية للرياضيات والعلوم، والذي تستضيفه إدارة تعليم جدة خلال الفترة من ٢٠-٢٢ ربيع الأول في فندق الهيلتون، بحضور مدير عام الإشراف التربوي بنات بوزارة التعليم نهاية الخنين، وبمشاركة واسعة للمسؤولين والمسؤولات عن أقسام العلوم والرياضيات بإدارات التعليم في المملكة.



ويهدف البرنامج لتجويد نواتج التعلم في الاختبارات المحلية والإقليمية والدولية في مادتَي الرياضيات والعلوم، كما يتخلله تقديم ٩ جلسات تتضمن ثلاثة محاور هي: واقع الممارسات التدريسية وأثرها على التحصيل الدراسي، ومحور المهارات التدريسية وفق مهارات القرن الـ21، بالإضافة إلى محور النمو المهني ومجتمعات التعلم المهنية.