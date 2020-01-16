"فهد بن خالد": النسخة السابعة من مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي.. مختلفة

ينطلق في 22 من الشهر الجاري.. وتصنيف الكأس من الفئة الأولى

سحبت مؤخراً قرعة كأس الأمير سلطان العالمي وكأس إسطبلات الخالدية ضمن فعاليات مهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي في دورته السابعة، من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمير فهد بن خالد بن سلطان بالرياض.

وعن هذه النسخة قال الأمير فهد: "النسخة الحالية لمهرجان الأمير سلطان تشهد تطوراً كبيراً في عروض الجمال التي تم تقنينها بأعداد معينة؛ حرصاً على ارتفاع قوة المنافسة ومشاركة النخبة من الخيل، وأيضاً في سباقات السرعة فقد صنف كأس الأمير سلطان من الفئة الأولى.

وأضاف: "بعد جهود إدارة ميدان الأمير سلطان لعامين وجد الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الميدان جاهزاً بمعاييره العالمية وسباقاته المتميزة، ليكون التصنيف حقاً من حقوق سباقات ميدان الأمير سلطان".

وأوضح الأمير فهد بن خالد أن الاستعدادات لإطلاق النسخة السابعة من المهرجان في 22 من يناير الجاري قائمة على أكمل وجه، مؤكداً أن هذه النسخة تتميز بمشاركة قوية على صعيدي عروض الجمال وسباقات السرعة، وأن حفل سباق السرعة المقام على كأسي الأمير سلطان وإسطبلات الخالدية يتكون من ثمانية أشواط خصص ثلاثة منها للمواطنين بتوجيه من الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.