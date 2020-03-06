تسجيل سابع إصابة بكورونا بين القوات الأمريكية في كوريا

الفحوصات أثبتت إصابة عاملة كورية جنوبية ضمن صفوفها

سجّلت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، اليوم، سابع إصابة بفيروس كورونا الجديد بين أفرادها.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن القوات الأمريكية، قولها: إن الفحوصات أثبتت إصابة عاملة كورية جنوبية في القوات الأمريكية.

ويرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المرتبطة بالقوات الأمريكية إلى سبع حالات.

القوات الأمريكية كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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06 مارس 2020 - 11 رجب 1441 03:06 PM

الفحوصات أثبتت إصابة عاملة كورية جنوبية ضمن صفوفها

تسجيل سابع إصابة بكورونا بين القوات الأمريكية في كوريا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، اليوم، سابع إصابة بفيروس كورونا الجديد بين أفرادها.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن القوات الأمريكية، قولها: إن الفحوصات أثبتت إصابة عاملة كورية جنوبية في القوات الأمريكية.

ويرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المرتبطة بالقوات الأمريكية إلى سبع حالات.

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