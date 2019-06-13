نائب رئيس هيئة السياحة يقف على مشروع تطوير "متحف جازان"

"الكبيسي": المشروع يهدف لعرض التراث المادي للمنطقة والحفاظ عليه

تفقّد نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لقطاع الآثار والمتاحف المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، مشروع إعادة ترميم متحف منطقة جازان، بحضور مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة المهندس عبده بن مناجي قُطر.

واستمع "الكبيسي" إلى شرح مفصل عن المتحف وتصميمه، وأكد أهمية إنجاز المشروع في الوقت المحدد له بجودة عالية، والحفاظ على الطابع العمراني للمواقع التاريخية وتوظيفها لإقامة الفعاليات.

وبيّن أن مشروع متحف جازان، يهدف إلى عرض التراث المادي للمنطقة، بالإضافة إلى إنشاء مركز ثقافي وعلمي يعتني بالتراث والآثار والعادات والتقاليد، وإقامة أنشطة ثقافية وعلمية وجمع وحفظ القطع الأثرية، والعناصر المعمارية القديمة ومعالجة ترميم الآثار بطريقة فنية.