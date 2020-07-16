في ثاني تجاربه الودية .. النصر يكسب الشعلة

كسب الفريق الكروي الأول بنادي النصر نظيره الشعلة "درجة أولى" بهدف دون مقابل ، في ثاني تجاربه الودية، الخميس، ضمن استعدادات حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لعودة المنافسات الرياضية مطلع أغسطس المقبل.

إلى ذلك، منح البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق، اللاعبين راحة عن تدريبات غدٍ الجمعة، على أن يعاودوا تدريباتهم السبت المقبل.

النصر

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16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 10:46 PM

في ثاني تجاربه الودية .. النصر يكسب الشعلة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كسب الفريق الكروي الأول بنادي النصر نظيره الشعلة "درجة أولى" بهدف دون مقابل ، في ثاني تجاربه الودية، الخميس، ضمن استعدادات حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لعودة المنافسات الرياضية مطلع أغسطس المقبل.

إلى ذلك، منح البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق، اللاعبين راحة عن تدريبات غدٍ الجمعة، على أن يعاودوا تدريباتهم السبت المقبل.

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